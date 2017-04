El Barça es passeja a Sevilla (72-89)

El Barça Lassa ha tornat a evidenciar que jugant un partit per setmana té temps per preparar els partits i això es nota a la pista. Els blaugrana no han donat opció, igual que la setmana passada contra l'Unicaja, a un Betis que ha anat a remolc des del segon quart. El primer període ha estat d'intercanvi de cistelles fins el 27-26 després d'un triple d'un dels darrers fitxatges del Betis com és Carlos Cabezas. Però allà ha canviat absolutament tot. L'entrada a pista de Vezenkov ha servit per canviar la dinàmica i amb el búlgar a pista ha pujat la intensitat i l'encert. Els blaugrana han fet un parcial de 2-11 que ha obert forat al marcador (29-37). A partir de llavors d'altres segones espases com Renfroe s'han sumat a la festa. Un triple del base (ha acabat amb 4/4 des de la línia de 6,75 metres) ha situat el màxim avantatge del partit als primers 20 minuts (35-50). En aquesta fase Victor Claver ha estat també a un nivell altíssim. Al descans tot encarrilat (38-50). Al segon temps els de Bartzokas no han abaixat el llistó i sobretot defensivament han augmentat el nivell per ofegar un atac andalús enfonsat. L'últim intent del Betis ha estat després de dos triples consecutius (56-65). Però allà s'ha acabat el partit perquè el Barça Lassa, amb un gran treball col·lectiu amb molts jugadors aportant des de la banqueta, ha agafat una diferència de 20 punts a 4:32 pel final amb un triple d'Eriksson (18 punts) i s'ha trencat el matx. Els últims minuts han estat per poder donar descans a tothom i fer jugar Munford. El Betis es jugarà la permanència a l'ACB dissabte vinent a la pista de l'Obradoiro.