Un equip amb majúscules

El missatge del Barça Lassa a Sevilla va ser clar: l'equip està creixent i vol estar a punt per afrontar el play-off amb aspiracions de trencar els pronòstics. Els de Bartzokas no només van guanyar a la pista del Betis amb un joc solvent com ho van fer fa una setmana contra l'Unicaja sinó que ho van fer amb un gran treball col·lectiu. Cinc jugadors van arribar o superar els 11 de valoració i el que té més mèrit és que ho van fer sobretot jugadors de la segona unitat. Els blaugrana estan agafant confiança i homes com Eriksson (18 punts), Vezenkov (14) i Renfroe (14) van permetre que Bartzokas fes rotacions i donés descans als més habituals com Rice i Tomic. Els pròxims compromisos al Palau Blaugrana contra Fuenlabrada i Tenerife i la visita a la pista de l'Obradoiro l'última jornada de la lliga regular semblen ara mateix ideals per continuar l'evolució col·lectiva del Barça.

Al pavelló de San Pablo ahir la pressió clarament era per als andalusos, obligats a guanyar per intentar sortir del pou de l'ACB. Però el Betis, tot i els canvis de jugadors i de tècnic, no té solidesa. La igualtat va durar només un quart (27-26 després d'un triple de Cabezas). A partir de llavors amb l'entrada sobretot de Vezenkov que va canviar el xip als blaugrana, els de Bartzokas van eixamplar la diferència amb un parcial de 2-11 (29-37). S'hi va sumar Renfroe (4/4 triples) per ampliar la renda als 14 punts (36-50). En el segon temps Eriksson va afegir-se a la festa i la diferència va augmentar fins als 20 punts a cinc minuts del final i allà es va acabar tot (63-83). Els últims minuts va jugar Munford.