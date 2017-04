Gesta de l'Spar Citylift Girona, que força el desempat de la final

La Lliga Femenina es decidirà dimarts en el partit desempat a Salamana. L'Spar Citylift Girona ha pogut forçar el desempat en una altra nit memorable a Fontajeu, en què s'ha imposat al Perfumerías Avenida per 79-75 en un recital col·lectiu aamb diverses artistes invitades com Ibekwe (23 punts i 37 de valoració), Alminaite (12) i Noemi Jordana, que ha disputat el seu últim partit a Fontajau. Però no ha estat l'últim de la seva carrera.

L'equip gironí ha donat molt de ritme al primer quart (18-18) tot i tenir problemes amb el rebot. Ha intentat córrer però li ha costat alguna pèrdua de més i Coulibaly s'ha carregat aviat amb dues faltes. Però Ibekwe, que va acabar el primer partit mig lesionada, ha anat sumant (23-22) aprofitant els problemes de l'Avenida quan, amb Alminaite en pista, lUni ha defensat en zona. Coulibaly ha comès la tercera falta de manera ingènua (15'). A la mitja part s'ha arribat amb equilibri gràcies a la defensa zonal i a la irrupció d'Alminaite (10 punts), que reapareixia després d'una lesió.

El temut tercer quart no ha representat cap trencament, com en el primer partit, perquè l'atac contra zona de l'Avenida ha estat molt pobre. Però la quarta falta d'Alminaite (48-45) ha estat un petit problema (48-51) que ràpidament s'ha resolt (58-55).

En l'últim quart l'Avenida ho ha confiat tot a Sílvia Domínguez però en l'Uni ha aparegut Ibekwe, tant en atac com recuperant pilotes. L'eliminació de Coulibaly ha arribat aviatperò el matx s'ha decidit al límit amb les accions de la nigeriana (10 punts en l'últim quart).