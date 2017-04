La Penya va viure ahir un autèntic malson a Vitòria. Els de Diego Ocampo van ser literalment escombrats per un Baskonia que els va deixar en només 45 punts, la pitjor anotació de la història de la Penya en l'ACB, que fins ahir era de 50. Però la col·lecció de rècords negatius no es va aturar aquí. El Baskonia va igualar la seva millor defensa de sempre i els 36 punts de diferència final suposen la setena desfeta més àmplia de tots els temps del Joventut. El tècnic Diego Ocampo no va trobar tampoc la solució a la banqueta, ja que entre tots els suplents van acabar amb un -14 de valoració. La Penya necessita girar full ràpidament per focalitzar tots els esforços en el partit de diumenge vinent contra l'ICL Manresa, en què, si guanyen, poden aconseguir matemàticament la desitjada permanència. Caldrà, això sí, una reflexió global.

Els verd-i-negres havien saltat a la pista donant mostres d'optimisme (4-10 amb vuit punts de Jordan). Però un parcial inicial de 13-0 va ser el primer avís (17-10). La Penya va estar 10 minuts en què només va ser capaç d'anotar un triple de Ventura, i la diferència ja s'havia disparat per damunt dels 20 punts (39-18). La intensitat defensiva del Baskonia va ofegar totalment els verd-i-negres, que van començar a perdre pilotes sense control i sense balanç defensiu permetent cistelles fàcils dels homes de Sito Alonso. En el descans, tot sentenciat (43-25).

En el segon temps s'esperava un canvi de xip, però tot va seguir igual. El Baskonia, amb un nivell de joc al nivell de l'Eurolliga i la Penya sent la viva imatge de la impotència totalment entregada. Sort en va tenir el Joventut que els seus rivals directes (el Betis, el Saragossa i l'Obradoiro) també van punxar.