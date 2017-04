El repte es multiplica

L'Spar Citylift Girona ho ha tornat a fer i obligarà el Perfumerías Avenida a carregar amb tota la pressió i tota l'ansietat d'un tercer partit per revalidar el títol de Lliga Femenina. De moment, li ha frustrat la celebració del títol en el seu partit número 1.000 –comptant totes les competicions– des que l'equip castellà va pujar a la màxima categoria.

L'Avenida sempre és el favorit en el món FEB. Té més potencial econòmic i una plantilla en consonància. Tindrà 3.000 seguidors i pressionarà fins al límit l'equip gironí, i també Germán Morales i Susana Gómez, els dos àrbitres. Ahir el club ja va posar a la venda entrades a meitat de preu per garantir que serà ple, vist que dimecres passat quedava algun seient buit. Però, sobretot, ja no hi ha murs insalvables per a l'Uni, que dissabte va vèncer l'únic equip que aquesta temporada se li havia resistit.

Novament amb tot en contra, l'Uni té alguns elements per pensar en positiu, ja sigui Ibekwe, Coulibaly, Alminaite, el partit rodó que encara ha de fer Leo Rodríguez contra el seu exequip, l'últim partit de Noe Jordana, el sentit col·lectiu i la concentració exhibits dissabte, les vint assistències –feia 12 anys que un equip no en repartia tantes en una final– o els problemes de l'Avenida per atacar una defensa zonal, que ja es van posar de manifest en el primer partit de la final i que es van incrementar en el segon, quan Alminaite i els seus braços inacabables van col·lapsar la zona del pal mitjà per on s'havia escapat el partit de Salamanca.

Dos anys d'imbatibilitat