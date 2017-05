“Mirem què podem corregir, però sobretot quedem-nos amb la sensació de ser un equip, que aquest any a vegades ha costat tenir-la, i és molt bonica. Tothom es donava la mà i fins i tot en moments de tensió apareixia un somriure, i això està molt bé.” Noemí Jordana en sap tant, de bàsquet, que no s'hauria de retirar, però veient que ja ho ha decidit i que avui és el seu últim partit, val la pena que les altres nou jugadores escoltin una vegada i una altra aquesta reflexió seva després del triomf de dissabte. És l'única escletxa oberta cap al títol. La lliga, o serà entre totes o no serà.

L'Spar Citylift Girona ha portat la final de la Lliga Femenina al límit, i avui intentarà fer-la encara més grossa a Salamanca. De nou, amb tot en contra, però amb un parell de circumstàncies diferents respecte a dimecres passat. En tota la sèrie només hi ha hagut un favorit, només hi ha hagut un equip obligat a guanyar, només hi ha un equip que haurà de canviar les valoracions de la temporada en funció del resultat d'avui, que pot acabar amb un triplet inèdit a Salamanca. Aquest equip és l'Avenida, l'equip dirigit Miguel Ángel Ortega, que es va quedar sense coixí quan dissabte va perdre a Fontajau. Avui, o tot o res. I en un tot o res, l'ansietat és una boira amenaçadora per a qui se la juga més.

Amb solidaritat es pot fer

L'altra diferència respecte a fa sis dies és òbvia, i dissabte es va demostrar rellevant: Kristina Alminaite. És segur que Ortega mirarà de tapar-li més la sortida cap a l'esquerra quan l'Uni ataqui, però quan defensi en zona poc hi podrà fer si la lituana s'acull al seu tarannà gèlid i no es descentra pel nivell de pressió de la graderia i del rival. Pel que fa a Ibekwe, sense novetats –i això s'ha d'entendre com a positiu– després del recital que va fer dissabte. Tornen a prendre força les paraules de Noemí Jordana. Juntes i solidàries, les jugadores de l'Uni podran tenir alguna possibilitat d'èxit. Dues dades ho avalen: en les dues derrotes que ha encaixat l'Avenida aquesta temporada en competicions FEB el rival ha repartit més assistències i ha tingut menys pèrdues. En el Gernika-Avenida de fase regular (62-51), 18 assistències i 13 pèrdues per a l'equip basc i 12 i 18 per a l'Avenida. Dissabte passat, a Fontajau, en un partit per guardar en el record pel seu nivell de bàsquet, l'Avenida va fer només 7 assistències i va perdre 19 pilotes. L'Uni, 20 i 18. Quan l'equip gironí es passa bé la pilota, aflora el seu talent anotador, que no és precisament escàs.

Cap revolució