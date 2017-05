La humilitat i el treball tenen premi

559

Ferran Bassas (Badalona, 29-04-1992) va aixecar el títol de la Champions League com a peça important de l'Iberostar Tenerife. Va ser la rúbrica a una trajectòria fonamentada a còpia de treball. De molt treball. De moltes hores per assolir el seu repte. Un repte que és ser professional del bàsquet, la seva gran passió.

I no ha estat gens fàcil, perquè el base badaloní va veure com els seus companys de generació, com Todorovic, Barrera, Ventura, etc., pujaven a l'ACB. Ell, però, agafava un altre camí: la LEB. Ho tenia tot per arribar a dalt: direcció, talent, ambició, intel·ligència a la pista, bondat al vestidor, passió pel bàsquet... Només li faltava una cosa: millorar el físic. I ho ha fet. La seva evolució ha estat marcada per un treball estricte. Els estius, amb el preparador físic del Joventut, Dani Moreno, i, després, sobretot ell. I aquest estiu, després de tres anys al Prat, a la LEB Plata, i tres més sent l'amo i senyor de l'Oviedo a la LEB Or, li va arribar el moment: el Tenerife a l'ACB. Va signar un contracte de tres anys (1+1+1). Bassas recorda el seu passat: “Per un penyero com jo, el meu desig era jugar al Joventut, però he hagut de fer un altre camí, mai se sap, però a Tenerife han apostat per mi, sobretot el Txus Vidorreta i l'Aniano Cabrera, i això ho valoro moltíssim, és un club exemplar, familiar i amb un vestidor increïble d'ambient i talent.” El base parla de Vidorreta: “Des del primer dia ha deixat clars els rols a tothom, i si he jugat més minuts és perquè he treballat de valent per guanyar-me'ls.” Bassas posa exemples: “En San Miguel és el meu mirall, no és el millor en res, però ho fa tot molt bé i no comet errors, defensivament ha crescut moltíssim i és un mirall que tinc.” També té un record per a l'Oviedo: “Ho considero la meva segona casa per com m'han tractat.” I també té paraules d'elogi per a dos entrenadors, Carles Duran i Carles Marco: “En Duran és el tècnic que més m'ha marcat, em va ajudar molt, i en Marco em va donar l'empenta que em feia falta per fer el salt.” Bassas va establir a Oviedo el curs passat el rècord d'assistències de mitjana per partit a la LEB Or de la història (6,5).