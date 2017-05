Paul Pierce diu adeu a l'NBA

Paul Pierce, l'històric aler dels Celtics durant quinze temporades que els últims anys ha defensat les samarretes dels Wizards, els Nets i els Clippers, va dir adeu a l'NBA després que els seus Clippers quedessin eliminats pels Jazz. Plega després de 19 anys en la lliga i més de 1.500 partits. S'especula amb la possibilitat que Pierce signi per un dia amb els Celtics per poder dir que s'ha retirat oficialment a la franquícia de Boston, amb qui tothom el relaciona. Precisament, a la capital de Massachusetts és on es va obrir la final de conferència est amb el primer triomf de l'equip que lidera Isaiah Thomas. El jugador, que arribava del funeral de la seva germana, va ser el líder del seu equip amb 33 punts va ajudar a remuntar 17 punts de desavantatge als Wizards. Morris es va lesionar.