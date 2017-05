Confien a ser a l'ACB

L'ICL Manresa va fer ahir una roda de premsa al Nou Congost amb la presència del seu màxim responsable, el president Jaume Arnau, i alguns dels seus consellers. En aquesta compareixença, Arnau va explicar una sensació que té: “Ara mateix és molt possible que el cànon per pujar a l'ACB segueixi vigent aquest estiu, i això voldrà dir que és molt possible que no hi hagi ascensos.” L'ICL Manresa va consumar la setmana passada a la pista de l'Unicaja el seu descens, però en aquest sentit el club del Bages valora les hipotètiques possibilitats de mantenir-se en la màxima categoria tot i haver baixat esportivament parlant, com ja ha passat darrerament dos cops, que al final no ha acabat sent així: “Si ens conviden a seguir a l'ACB, tot i que siguem els darrers de la fila, hi volem ser.” Tot i el missatge d'optimisme del màxim responsable del club del Bages, va subratllar que això no treu la decepció que senten: “Estem tristos per haver viscut un descens esportiu, perquè penso que ni ens ho esperàvem ni ens ho mereixíem.” Arnau també va voler posar fi als rumors d'una delicada situació econòmica de l'ICL Manresa: “Només puc dir que econòmicament el club està millor que mai, i continuar en la lliga ACB ens serviria per eixugar el deute que tenim.” En la mateixa línia va parlar també un dels seus consellers Fèlix Salido, que va fer una reflexió contundent i potser realista: “Si baixem a la LEB probablement no tornarem a pujar mai.”