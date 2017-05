L'Spar Citylift perd en el partit decisiu a Salamanca (67-46)

L'Spar Citylift Girona no ha pogut culminar la gesta i ha perdut aquest vespre a Salamanca, a la pista de l'Avenida (67-46) en el tercer i definitiu partit de la final de Lliga Femenina.

Des del principi, les locals han marcat la pauta si bé, com la resta de la sèrie, les defenses alternatives plantejades per Èric Surís, li han restat fluïdesa. Amb tot, els maldecaps es multiplicaven en atac. Amb l'Avenida protegint la zona, l'equip gironí ha tingut molts tirs oberts i alliberats, però no ha tingut encert (0/9 triples al final del primer quart i 1/13 a mitja part). Si a això s'hi afegia els problemes en el rebot i les pèrdues, el resultat s'ha anat estirant irremeiablement (28-12, 18'), amb Milovanovic sent protagonista en les locals (11 punts a la mitja part).

L'inici de tercer quart ha obert una escletxa d'esperança quan, després de dos triples de Noemí Jordana, l'Spar Citylift ha llimat diferències en l'electrònic i ha obligat Miguel Ángel Ortega a demanar temps mort (38-26, 23'). Però tres accions seguides de l'Avenida –un triple de Domínguez i dues cistelles sota cistella de De Souza– han tornat a distanciar les castellanes que, controlant el rebot a les dues cistelles, han arribat a tenir un +23 en el tram final de partit (67-44), amb l'equip ja rendit.