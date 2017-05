L'Olympiacòs no faltarà a Istanbul

Per primera vegada es repetiran dues semifinals en una final a quatre. Com va passar el 2015, es veuran les cares el Madrid i el Fenerbahçe, i el CSKA va saber ahir qui seria el seu rival: l'Olympiacòs. Els quatre equips han fet bons els pronòstics de principi de temporada. Ahir al pavelló de la Pau i l'Amistat els de Ionanni Sfairopoulos van eliminar l'Anadolu Efes del tècnic ajudant Agustí Julbe en el cinquè i definitiu partit de la sèrie. Va ser un partit igualadíssim en què, tot i que l'Olympiacòs va començar manant (12-5), els turcs van capgirar el resultat (25-26) i van arribar al descans al davant (37-41). Però una sortida forta dels grecs va capgirar el matx (54-47). L'ex-ACB Brandon Paul va anotar dos triples (54-43) i la resposta fulminant va ser de Papapetrou, amb dos triples més. A partir de llavors els grecs van dominar amb els veterans Spanoulis i Printezis com a grans referents.