“La meva intenció és continuar al Prat”

Una vegada acabada la temporada, és moment de fer balanç. El tècnic del Prat Joventut, Roberto Sánchez, va explicar ahir com ha vist la temporada del seu equip: “Ha estat molt positiva, hem millorat quant a números, amb més victòries, i tota la temporada hem estat en una zona còmoda que ens ha permès que el treball dia a dia es pogués fer amb tranquil·litat.” Sánchez està pendent del seu futur però té clar el que li agradaria: “La meva intenció és continuar, però queden molts mesos i moltes coses a parlar, però el Prat és el meu club de sempre.” El tècnic català vol destacar un jugador: “Hem pogut acomiadar de forma emotiva el Piru –s'ha retirat–, tal com es mereixia després de tants anys.” Quant a la LEB Or, considera que hi ha hagut un augment del nivell: “Ha estat molt més disputada que fa un any, hi ha hagut uns deu equips amb plantilles potents i llargues, amb equips de deu jugadors.” De la vinculació amb la Penya destaca la relació amb Diego Ocampo: “Hi ha hagut molta comunicació i quan li he demanat ajuda sempre ha estat disponible.”

