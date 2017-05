La mestra Noemí Jordana

Amb la temporada esportiva acabada no es preveu cap més compromís per a les jugadores de l'Spar Citylift Girona i, de fet, les que provenen de fora de Catalunya o l'Estat espanyol ja han començat a marxar. Ify Ibekwe ni tan sols va tornar a Girona. Ha passat la nit a Barcelona i avui volarà cap als Estats Units per incorporar-se als entrenaments de les Sparks de Los Angeles. Haley Peters també ha de fer el mateix (torna a les Silver Stars de San Antonio). De fet, l'única que és segur que s'estarà uns dies més a Girona (fins dissabte) és Artemis Spanou, que té com a cita estiuenca l'europeu de la República Txeca (del 16 al 25 de juny).

Tampoc és clar si continuarà uns dies més a Girona Mima Coulibaly. La maliana s'ha d'operar del trencament del lligament col·lateral cubital del dit polze de la mà dreta, una lesió que arrossega des de fa alguns mesos i que l'obligava a jugar amb una protecció justament en la seva mà de tir. En principi la idea del club és que s'operi a Girona. Coulibaly, com totes les foranes a excepció de Peters –de qui el club ha sabut que jugarà la lliga francesa–, podria rebre una oferta de renovació per a la temporada vinent, però res d'això es posarà en marxa fins que el club no concreti aportacions econòmiques d'institucions i patrocinadors.