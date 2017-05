En òrbites diferents

A un partit, sempre pot passar qualsevol cosa, però la distància actual entre l'ICL i el Madrid fa que un triomf dels primers gairebé sigui quimèric. I més encara si als manresans els falten dues de les seves millors peces (Cvetkovic i Rey) per problemes físics. Com es preveia, els blancs van recuperar ahir al Nou Congost el lideratge de la Lliga Endesa sense esprémer-se al màxim. El mèrit local, però, va ser no llançar la tovallola quan, de seguida, el rival se li va escapolir. Va continuar treballant, amb energia per, almenys, dignificar la seva actuació.

Si els del Bages volien aspirar a pujar a cavall d'un rival de la dimensió del Madrid, era bàsic no perdre el fil del partit tot just començar. I això és el que va passar. No va anotar en els primers quatre atacs, tot i trobar tirs clars –0/3 i una pèrdua– i es va neguitejar. Va començar a consumir atacs en pocs segons, encomanat pel ritme blanc, fet que va provocar més errades i que la diferència s'estirés (4-21, 6'). El coratge de Pere Tomàs i la intimidació de Sakho van reanimar l'ICL, en una fase en què va treure profit del rebot d'atac. Però, el Madrid també hi contribuïa, involuntàriament, aixecant el peu de la intensitat. En tot cas, quan tornava a accelerar i amb el suport de l'encert de fora, es disparava (13-33, al final del primer quart).

El mèrit local va ser no tirar la tovallola veient que el mur era massa alt. Amb persistència i amb l'ajuda de la inspiració individual de Suggs –17 punts amb 5 triples en el segon quart–, es va arribar a situar a 13 (28-41, 15'). Mai, però, va generar cap inquietud en els de Pablo Laso, que anava a la seva, fent rotacions i trobant moltes facilitats per anotar a prop del cèrcol. I Felipe no hi va fer fàstics, ja que va fer 10 punts sense error en aquest parcial. El ritme i les poques interrupcions explicaven el resultat quan es va anar als vestidors (38-55).

Si bé la sortida del tercer quart va ser fulgurant (0-8 de parcial i 38-63 (22'), el Madrid es va dedicar aviat a gestionar la diferència i a no desgastar-se excessivament, tot i que Thompkins va exhibir el seu talent no errant ni un sol tir fins al tercer parcial. Entre la relaxació d'uns i la insistència dels altres, la diferència es va rebaixar força, sobretot en el tram final. Montañez, que el dia anterior va anunciar la retirada, no va jugar ahir. Ho farà segurament la setmana que ve en el darrer partit a casa.