Desafiament a l'ACB dels clubs d'Eurolliga

El Barça, el Baskonia, el Madrid i l'Unicaja, els quatre equips que la temporada que ve jugaran l'Eurolliga, van abandonar ahir una reunió de treball de l'ACB en veure la negativa de la resta de clubs d'entrar a debatre una reducció d'equips a partir de la temporada que ve per alleugerir el calendari.

La posició dels quatre clubs inclou passar dels 17 equips actuals a 16 o 14 i, així mateix, instaurar el dilluns com a dia per jugar partits, com és pràctica habitual des de fa uns anys en la resta de lligues a Europa. A banda del nou format de l'Eurolliga, amb una fase regular de 30 jornades, a partir de la temporada vinent la FIBA ha entrat en el calendari els partits de seleccions entre temporada, setmanes en les quals s'interrompran les competicions de clubs per jugar partits de classificació per al mundial del 2019 –les previstes per a la temporada 2017/18 són del 20 al 28 de novembre, del 19 al 27 de febrer i del 26 de juny al 3 de juliol–. D'entre els tretze equips restants, el València va proposar tornar a la lliga de 18 equips i, per tal d'alleugerir volum d'enfrontaments, eliminar el play-off pel títol –és a dir, el campió de lliga seria el campió de la fase regular–. S'ha de veure com evoluciona el conflicte d'interessos en els propers dies, però qualsevol canvi en el format i el nombre de participants de la lliga requereix una majoria mínima de quatre cinquenes parts dels associats. Dimarts 23 de maig hi ha prevista una assemblea general extraordinària.

Tot plegat, en una sessió en què els tretze clubs que van quedar-se a la reunió van acordar presentar al·legacions contra l'anul·lació del cànon d'ascens a l'ACB imposat recentment per la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), així com demanar les mesures cautelars pertinents.