Els Spurs i Pau Gasol, a la final de l'Oest

Pau Gasol ha estat un dels jugadors més destacats en la clara victòria dels Spurs a la pista dels Rockets (75-114) que ha classificat l'equip de San Antonio per a la final de la Conferència Oest després de sis enfrontaments (4-2). L'absència per lesió de Kawhi Leonard no ha impedit l'equip texà jugar el seu millor bàsquet sota el lideratge de LaMarcus Aldridge i de Gasol. Aldridge ha tornat a demostrar la seva condició de jugador franquícia en aconseguir doble-doble de 34 punts i 12 rebots. Gasol ha estat clau, amb un altre doble-doble de 10 punts, 11 rebots, cinc assistències i tres taps. El de Sant Boi, que arriba a unes finals de conferència per primera vegada en set anys, ha marcat el ritme de joc i ha donat tranquil·litat i consistència a les accions de San Antonio durant els 30 minuts que ha disputat.

Els Spurs s'enfrontaran als Golden State Warriors, que defensen el títol de campions de l'Oest i estan invictes en els playoffs.