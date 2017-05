Cincs d'alçada

Els millors jugadors de la temporada segons el resultat de les votacions emeses pels aficionats, entrenadors, jugadors i periodistes es van revelar ahir, conformant el primer i el segon cinc ideal de l'exercici.

L'equip ideal de la temporada inclou Sergi Llull com a base, Edwin Jackson i Adam Hanga com a alers i Bojan Dubljevic i Georgi Shermadini com a interiors. Llull i Jackson han estat els dos únics jugadors que han quedat primers en les votacions dels quatre pols, totalitzant 100 punts (25 per cada primera posició). Entre els directors de joc, Albert Sàbat (Joventut) ha estat el cinquè més votat entre l'afició, mentre que Andrew Albicy (Andorra) ho estat entre la premsa. Quant als alers, Àlex Mumbrú ha estat el quart entre els jugadors i els tècnics –a banda de Sàbat i ell cap altre jugador català ha rebut vots.

En les posicions interiors, el més votat ha estat Dubljevic, seguit de Shermadini, que ha estat el millor per la premsa i pels jugadors, en aquest cas, empatat amb Dubi. El pivot del Barça Ante Tomic, inclòs en el segon equip ideal, ha estat el quart pivot amb més vots rere Anthony Randolph i al davant de Gustavo Ayón.