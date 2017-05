La final a quatre més igualada que hi ha hagut mai

Fer prediccions en aquesta final a quatre és molt complicat. Pel que conec i pel que em diuen, és la més igualada que hi ha hagut mai. Són els equips més consistents i que millor han jugat tot l'any, i tots tenen un 25% de possibilitats d'aixecar el trofeu, però aposto per una final entre el Madrid i l'Olympiacòs.

El Madrid té dotze jugadors que poden ser a la pista sense que el nivell de joc baixi ni de qualitat ni de ritme. D'altra banda, en l'últim mes hem vist un Fenerbahçe espectacular, com mai abans en la temporada, superant 0-3 el Panathinaikòs i guanyant l'Efes de quaranta la setmana passada en la lliga. Físicament estan en molt bona forma. El Madrid té més rotacions i això li permet jugar un bàsquet amb molt de ritme i, en contraposició, el Fenerbahçe va eliminar el PAO amb sis o set jugadors, controlant i allargant més el joc. En aquest sentit, penso que el Madrid té un lleuger avantatge, però és una final, i moltes de les coses que t'hi han portat en aquests partits canvien. Qui controli el ritme tindrà molt de guanyat, i per això el rebot serà clau. Ayón i Randolph contra Udoh i Vesely, però serà molt important qui guanyi el rebot al perímetre. Individualment, el tempo voldran imposar-lo Llull i Bogdanovic, dos jugadors en un molt bon estat forma. Per descomptat, la defensa en els primers segons d'atac del Madrid és clau, però Obradovic té molta experiència i molts recursos per fer front rivals que volen jugar a un ritme tan alt. La defensa de canvis que va sorprendre el Panathinaikòs, amb Udoh i Vesely a set metres, no crec que sigui un factor, perquè el Madrid també la juga i, per tant, està preparat. Individualment, descarto que sigui només un jugador el que defensi Llull i Bogdanovic, però penso que Kalinic pot ser l'arma secreta per defensar Llull, canviant en el bloc directe amb Udoh i Vesely. De Bogdanovic, Taylor serà qui en tindrà més cura.

En l'altra semifinal tenim si fa no fa el mateix: un equip que juga ràpid, amb ritme i anotant molt, i un altre amb més control i gran mentalitat defensiva. Serà una batalla entre la millor defensa i el millor (o el segon millor) atac de l'Eurolliga. L'Olympiacòs sap com s'han de jugar aquests partits i tenen tres jugadors en molt bona forma: Spanoulis, Papanikolaou i Printezis. Tenen experiència en situacions com aquesta, i amb això vull dir que quan les coses no van bé saben com canalitzar el desig que tenen per guanyar. Vam veure-ho contra l'Efes. En el CSKA, De Colo i Teodosic tenen la pilota a les seves mans el 60% del temps: organitzen, passen, mouen els companys, finalitzen. Tot passa per ells, igual com a l'altre costat molts atacs surten de la creació de Spanoulis en el 2x2. Serà molt interessant veure com defensen aquestes situacions i l'equilibri amb la resta de jugadors: l'Efes va parar Spanoulis i Printezis en el primer partit i ho va pagar amb els punts dels altres. Per exemple, Kurbanov ha defensat Spanoulis moltes vegades, però, si ho fa, qui defensarà Papanikolaou, amb el seu estat de forma actual? Teodosic? De Colo? Higgins? Per mi, Teodosic és l'home clau del CSKA perquè vol com sigui la segona Eurolliga seguida, sense oblidar Hines, per com canvia en defensa i com protegeix el cèrcol.