L'Uni perd Leo Rodríguez

Era una notícia que s'intuïa des de feia dies, però que va aclarir-se ahir, de forma definitiva. Leo Rodríguez no continuarà a l'Spar Citylift. El club gironí li havia fet arribar l'oferta de renovació, però sent conscient que les possibilitats de retenir-la eren molt baixes. I és que el catxet de la canària (1,80 m, 1991) ha pujat després d'un curs notable i equips capdavanters d'Europa s'hi havien fixat. Al final, s'ha decidit pel Wisla de Cracòvia polonès, que li havia fet arribar una proposta econòmica suculenta per a la temporada que ve i amb el qual té garantit disputar l'Eurolliga.

“A Girona, hi he estat contenta i molt còmoda. Estic molt agraïda per tot al club i a la ciutat, però el cos em demanava marxar d'Espanya, buscar un altre repte en un nou país. I l'oportunitat de Cracòvia era perfecta. No podia refusar-la”, reflexionava ahir l'escorta des de San Fernando (Cadis), on està concentrada amb la selecció espanyola absoluta preparant l'europeu del mes que ve. De fet, ja la van seduir en el transcurs del curs passat des de l'estranger –en algun cas li triplicaven el que cobrava a Girona–, però Leo Rodríguez va decidir refusar totes les ofertes, tot i poder marxar en qualsevol moment pagant una quantitat molt assumible. “Quan em vaig comprometre, ho vaig fer per quedar-me fins al final. A més, no hi havia motius per marxar perquè hi estava a gust i, a més, vam organitzar la copa a Girona i feia il·lusió”, subratlla.

A Cracòvia, està destinada a ser una peça de pes, amb galons. L'equip, campió de copa i subcampió de lliga (derrota 3-2 en la final contra l'Sleza), pretén edificar un nou projecte. Fins ara, ha fet el canvi a la banqueta –el polonès Krzysztof Szewczyk ocupa el lloc de José Ignacio Hernández, que ha fitxat pel Promete (LLF)– i el de Leo Rodríguez és el primer fitxatge de renom de cara al nou exercici. En el curs passat la canària va fer 11 punts (39,9% en triples), 3,7 rebots i 2,3 assistències, en 27 minuts en les competicions FEB, uns registres que va millorar a l'Eurocopa: 12,9 (43,3% en triples, tirant-ne tres de mitjana), 4 rebots i 2,2 assistències en 26 minuts. És la quarta baixa que té l'Spar Citylift Girona, després de Noemí Jordana (retirada), Haley Peters (Lió francès) i Ainhoa López, amb qui es va acordar trencar l'any que li quedava de contracte.