“La Penya és bàsquet en estat pur”

Diego Ocampo (Ourense, 9/1/1976) ha assolit el seu objectiu en el debut al Joventut: la permanència. El curs vinent continuarà com a tècnic després d'encaixar perfectament amb la filosofia de la Penya.

Com va la vida per Badalona?

Curta. Aquest any s'ha reduït al pavelló, tot i que els meus ajudants m'han ajudat a sentir-me molt bé. Visc a Tiana i és oxigen perquè és un poble que és a la muntanya i em va molt bé.

Com valoraria el seu debut?

Ens va condicionar molt el 0-5 però vam fer un moviment determinant com és fitxar Jordan. La lliga ha estat bipolar, amb dos grups molts definits. De tretze partits igualats n'hem perdut vuit. I no ha passat per mala sort sinó perquè durant una època vam jugar amb por de baixar i això ens va paralitzar. Quan vam canviar l'òptica i teníem clar que l'objectiu era quedar quinzens, va canviar tot. Va ser una qüestió mental.

Molts jugadors han fet un pas endavant. Amb aquest equip limitat es podia haver fet millor?

Segur que sí. És important una avaluació de tot, tant del que s'ha fet bé com del que s'ha fet malament, que és el que ens permetrà millorar. El criteri no és guanyar està bé i perdre no. Si hem estat malament a l'inici hem de veure com podem millorar-ho ara. O la mentalitat. Hem de construir alguna cosa sostenible en el temps econòmicament i esportivament, que puguem vendre jugadors però que en continuïn sortint perquè el planter continua treballant. Hem d'anar pas a pas. Si ara hem quedat catorzens, l'objectiu no ha de ser ara el play-off. Per fer-ho necessitem un sentiment de pertinença i necessitem jugadors i tècnics que sentin el Joventut. I ara en tenim.

El pressupost serà semblant. Amb això què es pot fer?

L'equip ha evolucionat defensivament i ha estat el segon millor equip de la segona volta, darrere del Baskonia, en punts encaixats per possessió. Si els mitjans són els mateixos hem de tenir intensitat defensiva, que ens permetrà ser competitius. Mantenir la base i el joc va ser molt atlètic i hem de buscar jugadors així. I també hem de tenir amenaça en el triple, tenint com a mínim quatre o cinc jugadors bons des de la llarga distància. I millorar les passades. En els últims quarts hem fallat molts tirs i menys Bogdanovic la resta ha errat molt, que pot ser per un tema mental o físic.

La FIBA podria oferir una plaça a la Penya per jugar la Champions League. Seria positiu?

Com més competitivitat hi ha, més competència. Entrenaríem menys però milloraríem perquè jugant es millora. Així es demostra en els campionats de l'estiu amb joves. Si no podem fer un equip amb uns mínims per limitacions econòmiques, no es podrà. Ha de ser sostenible econòmicament per al club.

Es podran tancar renovacions de forma imminent?

És la intenció. Mantenir l'estructura. Però no podem entrar en el mercat ara. Jordan, Bogdanovic, Sàbat o Gielo volen seguir aquí però són professionals i se'ls ha d'entendre perquè alguns tenen més de 30 anys. Si dels sis que volem els podem tenir tots, perfecte. Si són cinc, encara. Si són quatre, malament.

Es parla de la vinculació amb el Prat. Què en pensa?

Crear una escala progressiva és molt bo. Casos com Neno, que fa el salt d'EBA a l'ACB és difícil. Passar d'EBA a LEB i de LEB a l'ACB seria ideal. Potser algun júnior ja podria haver jugat a EBA. Jugar a la LEB és perfecte perquè els posa en el món sènior i professional. L'exemple dels vinculats l'hem vist i l'eix amb el Salva Camps ha estat clau perquè hem fet un camí paral·lel. La clau no és que el vinculat jugui com tu vols, que això no funciona, sinó que es cregui en el que fem. Aquest any amb el Prat s'ha fet. El resultat amb un vinculat es veu quatre o cinc anys després. Seguir amb el Prat ho veig una gran opció.

Ha estat, per fi, la temporada de la seva consolidació?

A Múrcia vam aconseguir el rècord de victòries fins llavors, amb disset triomfs. A l'Estudiantes va ser al contrari i cal entendre que quan les coses no surten el tècnic és el focus. A la Penya m'he sentit molt a gust, s'han deixat entrenar, renyar... El club ha ajudat perquè en mals moments ha estat al meu costat.

Què ha descobert de la Penya per dins ara que hi és?

És un club on es respira bàsquet pels quatre costats, des que entres al matí i veus tecnificació, a la tarda amb els nens i al vespre amb els entrenaments. Els jugadors dinen a Badalona amb naturalitat i formen part de la vida quotidiana de la ciutat. Això m'ha sorprès i m'ha agradat.

Com veu la guerra del bàsquet?

Hem de crear bàsquet atractiu. Entre Eurolliga, ACB i selecció s'hauria de treballar en la mateixa línia perquè si no l'esport perd perquè el que surt no és positiu. Hi ha espai per a tots però cal treballar tots en la mateixa línia pels rics i pels pobres.

Ha donat una setmana de desvostè no l'ha fet...

Ens han demanat fer el favor de fer la posttemporada a Lawal després de rescindir amb el Barça. Sense demanar res a canvi, si et demanen ajuda s'ha de fer. Dilluns continuarà entrenant amb l'equip, que tornarà als entrenaments. A l'estiu és important descansar però treballar per fer el millor equip possible. Faré xerrades, campus i clínics per tornar-li al bàsquet el que m'ha donat a mi.

Quin nivell tècnic veu entre els entrenadors?

El bàsquet sempre evoluciona. Això que està tot inventat és mentida. Cal dominar les coses bàsiques i amb l'era d'internet és més fàcil copiar. El que és difícil és crear el teu bàsquet. Hi ha coses noves entre els tècnics.