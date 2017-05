La flor i nata, l'excel·lència

Malgrat tenir els drets del producte, una atribució pagada a preu d'or, Televisió de Catalunya deixarà els aficionats que han pogut seguir l'Eurolliga durant la temporada sense poder veure per Esport3 la final de diumenge. Ho podran fer a través de la web, però no pas per televisió, perquè a l'hora del partit que decidirà el campió hi ha programat el Minut a minut, la tertúlia en colors que seguirà el desenllaç de la lliga de futbol –a les vuit es juguen el Barça-Eibar i el Màlaga-Madrid–. Avui, dia de les semifinals, es podrà veure íntegrament la que disputaran el CSKA i l'Olympiacòs a partir de les 17.25 h, mentre que la que després jugaran el Madrid i el Fenerbahçe, retransmissió que començarà a les 20.25 h, serà oferta però amb connexions a partir de les 21.15 h –és a dir, durant tota la segona part– per la coincidència amb el Barça-Palma de futbol sala, que disputen el segon partit del play-off dels quarts de final.