Prescindeixen de Faverani

No ha fet ni falta que hagi acabat el curs perquè el Barça Lassa hagi ja iniciat l'operació sortida. Si no fa ni una setmana va anunciar la rescissió del contracte de Shane Lawal –ara treballant amb el Divina Joventut–, ahir va fer el mateix amb Vítor Faverani, desestimant una opció que tenia per prorrogar-lo fins al 2018. El pivot brasiler no participava en cap partit oficial des del 17 de març, a la pista del Darussafaka. Inicialment, el club va estipular un període de baixa de tres setmanes, però ja no s'ha tornat a recuperar dels seus problemes de genoll –els mateixos que ha arrossegat els últims anys– i, en vista de les poques possibilitats de recuperar-lo de cara a l'imminent play-off, les parts han entès que la desvinculació era el millor.

Faverani (2,12 m, 1988) només ha disputat 15 partits des de la seva arribada, a mitjan gener, per cobrir la baixa de Joey Dorsey. El seu primer duel va ser enlluernador –contra l'Anadolu Efes, va fer 18 punts i 8 rebots en 26 minuts–, si bé el seu rendiment aniria caient fins a no tenir mena de rellevància en el joc. En la Lliga Endesa ha acreditat 9,2 punts i 5 rebots en 16 minuts (6 partits) i en l'Eurolliga les seves xifres són menors: 7,7 i 4,2 rebots en 15 minuts de mitjana.

Avui, dia límit