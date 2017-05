A l'assalt de la Fonteta

Tal com ha anat la temporada d'un i altre equip, la lògica seria que el València eliminés el Barça. Això genera una situació nova per als blaugrana, que afronten els quarts, després de molts anys, sense pressió. I aquí és on els de Bartzokas en poden treure profit perquè precisament pressió és el que té el València per no fallar després de quedar-se sense premi en la copa i també en l'Eurocopa. Els de Pedro Martínez -sense Van Rossom tot el play-off i amb Kravtsov- ho tenen tot a favor: factor pista, un Barça tocat, un València a un gran nivell... Però la història diu que el Barça no ha quedat fora de semifinals des del curs 2004/05. El València ha superat en les últimes tres temporades els quarts de final però en tres de les quatre ocasions anteriors els valencians havien quedat eliminats tot i tenir el factor pista a favor com passa ara. Per tant, el llum d'alarma està encès a la Fonteta de Sant Lluís.

Una dada per a l'optimisme és que el Barça no ha quedat mai eliminat en un play-off pel València. En les quatre ocasions que s'han enfrontat han guanyat els blaugrana, tant a quarts (2008/09) com a semifinals (2011/12 i 2013/14) i en una final (2002/03). Aquesta temporada el duel entre valencians i barcelonins té color taronja, ja que els valencians van guanyar en la copa (76-67) i a la Fonteta (76-59) i en canvi va guanyar el Barça al Palau (94-82). El punt més transcendental del duel pot ser el joc interior. Sense Doellman, amb Faverani i Lawal rescindits, tot passa per Tomic. El relleu de Diagné, jugador inexpert en una sèrie final, no sembla la millor garantia per plantar cara al potencial interior valencià. S'espera que Pedro Martínez carregui en el joc interior per desgastar el croat. També hi ha moltes mirades posades en Rice –company de Dubljevic en la selecció de Montenegro–, a qui es va fitxar per quan arribessin els moments importants, com avui. El capità Navarro, qui més títols té (8) dels que estan en actiu, és baixa.

Dubljevic, el cinquè

El montenegrí ha estat inclòs en el cinc ideal de l'ACB juntament amb Llull, Jackson, Hanga i Shermadini. És la quarta temporada consecutiva que el València inclou un dels seus jugadors entre els millors: Justin Hamilton (2015/16), Pau Ribas (2013/14) i Sato i Doellman (el 2013/14).

El tercer partit, dissabte

En el cas que fos necessari un tercer partit, ahir es va saber que el València-Barça es jugaria dissabte de la setmana que ve a les 18 hores. La resta d'eliminatòries es jugarien, hipotèticament, diumenge.

