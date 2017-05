Spanoulis, sí; Teodosic, no

La història es repeteix. L'Olympiacòs, que durant el partit semblava un equip tocat, va ressorgir per fer una altra remuntada increïble i convertir-se encara més en la bèstia negra del CSKA. I també es va repetir una altra història: Spanoulis (34 anys) és el millor, i Teodosic és molt bo, però a l'hora de decidir no sempre respon. Més aviat al contrari. Ahir es va jugar el triple de la victòria amb 77-79 quan faltaven vuit segons, però va errar. Per bé o per mal, el serbi és així. Qui no falla mai és Spanoulis. I això que el mite del bàsquet europeu semblava que no tenia el dia en el moment de sortir a la pista quan faltaven 7:21 per al final i amb 65-62 en el marcador, ja que havia registrat fins llavors una sèrie de 0/1 de dos i 0/4 en triples. Va ser llavors quan va decidir fer més gran la seva llegenda per fer un autèntic recital anotant, assistint i, en definitiva, convertint-se en l'amo i senyor del partit. D'aquí fins al final, els grecs ja no van perdonar.

I el partit semblava que el tenia sota control el CSKA des del salt inicial, quan va ser capaç de deixar 4:32 minuts sense anotar l'Olympiacòs i va fer un parcial d'11-0 (18-9). Els grecs llançaven més de tres que de dos, però sense encert. La diferència va anar creixent fins a un màxim avantatge rus de 12 punts (37-25). En el descans tot estava obert (40-33) amb un gran Teodosic (15 punts).

La sortida del vestidor va servir perquè els grecs augmentessin la intensitat defensiva i l'encert, sobretot de Papanikolau en el triple (4/5 fins llavors) per anivellar el matx (46-43). El CSKA va fer una nova estirada (57-46), però no va rematar el seu rival. I a l'Olympiacòs, i això ja no és sorpresa, mai el pots donar per mort. Els de Sfairopoulos van mantenir el guió i a la festa va aparèixer el convidat més esperat, Spanoulis, per revolucionar-ho tot.