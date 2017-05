La teranyina d'Obradovic

Com fa un any, el camí del Madrid cap al títol va topar amb el Fenerbahçe. Ahir a Istanbul no va aparèixer per enlloc l'equip dinàmic i dominant que s'havia vist en la fase regular. En gran part, pels mèrits dels turcs, que, sota la batuta d'Obradovic, van minimitzar-lo a més no poder, blindant-li la pintura i fent-li impossible la circulació de la pilota en condicions, amb un imperial Udoh, que va vorejar el triple doble. De fet, si el partit no va esquerdar-se abans, va ser per les fogonades individuals, de Llull i Carroll, sobretot.

L'amfitrió i tot l'alè del Sinan Erdem Dome intentaran alçar demà l'Eurolliga, que se'ls va escapar en la pròrroga en l'última edició. El darrer escull cap a la glòria els obliga a superar l'Olympiacòs, que, en aquest punt de la pel·lícula, es mou com el peix a l'aigua. La final promet.

Energia i físic

Els primers minuts blancs van ser un suplici. L'activitat de mans i la pressió sobre la pilota turca van ofegar-lo i el van obligar a teixir els atacs lluny de la zona. Sense possibilitat de trobar situacions clares de tir, els errors i les pèrdues no feien res més que facilitar la transició del Fenerbahçe (17-7, 7'). L'entrada de Taylor va endurir el treball al darrere –bona feina amb Bogdanovic en la primera línia–, però el que va aguantar el Madrid va ser Llull, que va fer 11 dels 13 punts dels seus durant el primer parcial. La producció del balear no podia ser il·limitada i es requeria un pas endavant de la resta. Però el problema dels de Laso era que no podien córrer, ja que no tenien el control del rebot i, quan tenien una escletxa, els locals la tallaven de soca-rel (26-13, 14'). En tot cas, el Madrid va necessitar ben poc per poder tornar al partit. Tres triples seguits –dos després de dos contraatacs comandats per Doncic– van ajustar el resultat (26-24, 16'), però no van inquietar els d'Obradovic, que, a còpia de treure suc del rebot en atac i de l'aparició de Bogdanovic, van tornar a obrir forat a mitja part (44-34).

Res a fer