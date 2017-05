L'última funció abans de la glòria

El Fenerbahçe o l'Olympiacòs. Després de 240 partits, quatre eliminatòries de play-off i dues semifinals, l'Eurolliga coronarà avui el nou campió d'Europa en una última funció que enfrontarà els dos equips defensivament més poderosos del continent.

No es poden guanyar títols sense un bon atac, sense encert ni inspiracions individuals, però el sumari del divendres, del 84-75 del Fenerbahçe contra el Madrid i del 78-82 de l'Olympiacòs contra el CSKA, és que la defensa continua sent la drecera que mena a la glòria. El conjunt de Zeljko Obradovic –l'entrenador serbi podria guanyar avui el seu novè títol d'Eurolliga– va desfigurar el Madrid col·lapsant la zona des de la superioritat tàctica a la rereguarda que dona la presència d'Udoh, Vesely i Kalinic, tres mesures defensives sense comparació. Quant a l'Olympiacòs, ho va fer apoderant-se del rebot des de l'obstinació de tots i cadascun dels seus jugadors, capturant-ne 19 dels 44 (43%) que hi van haver en la cistella contrària. Agafant-se al partit quan tenia el punt de mira desenfocat tot procurant-se el seu moment, el de Spanoulis, en l'últim quart i amb el resultat ajustat. S'entreveu fonamental per a l'equip blanc-i-vermell minimitzar el joc de mans d'Udoh, tant fent la passada decisiva com fent córrer l'atac estàtic.

Si serveixen d'alguna cosa, els precedents en la fase regular són 71-62 per als grecs i 67-64 per als turcs –triomfs locals sense Bogdanovic en el primer cas ni Spanoulis en el segon.