Escombrats (83-61)

El Barça Lassa ha perdut aquesta tarda a la Fonteta en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol, de manera contundent per 83-61 –a dotze minuts pel final el marcador ja era de 63-37–, i dijous al Palau (20 h) haurà de vèncer per no quedar eliminat i cloure la temporada.

Amb un joc molt pobre i sense recursos tàctics, l'equip que dirigeix Georgios Bartzokas amb prou feines ha aguantat dret en el primer quart (15-15). Mancat de continuïtat defensiva, ha encaixat un 26-11 en el segon que reflectia perfectament la diferència entre els uns i els altres. Tornant del descans, l'equip no ha ofert respostes i, buit de contingut, ha estat bandejat pel València, que amb un 9-6 de sortida (50-32, 22') ha estabilitzat les diferències en els vint punts, una distància que s'ha mantingut des d'aleshores i fins al final.