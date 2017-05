El diari d'un equip desfigurat i extenuat

Amb passades mà a mà i algun bloqueig indirecte d'estar per casa no es pot anar pel món, no si el propòsit és passar la mà per la cara a un equip defensivament ajustat i ofensivament disciplinat com el València. Què ha estat fent el Barça en les últimes cinc setmanes, en les quals només ha jugat un partit cada sis o set dies?

Orfe de joc, faltat d'un ideari i d'unes coordenades mínimes que orientin els jugadors, el Barça de Georgios Bartzokas va tornar a faltar al respecte als seus aficionats, que van veure com el seu equip era confinat a la més ridícula de les mediocritats, a jugar amb un mà al davant i l'altra aguantant el paraigua. Arraconats del camp des del segon quart (26-11), els blaugrana van tornar a fer pena, doblegats per la pròpia (i indecent) falta argumental.

Dijous al Palau Blaugrana (20 h) es jugarà el segon partit de la sèrie, un enfrontament que, vist el panorama i divisat l'horitzó, fa de mal rebatre si no seria un bon moment per posar fi a tot això.

Només un equip