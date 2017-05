Amb ell tot és possible

El CSKA és qui va tenir més desig i va acabar tercer l'edició d'enguany, després de dominar el partit des de l'inici. Com és habitual, el joc va ser insípid i les rotacions, constants. L'únic incentiu era l'econòmic per als clubs. El tercer rebia 300.000 euros i el quart es quedava amb 200.000.

L'aterratge d'Obradovic en el Fenerbahçe durant l'estiu del 2013 va generar molta il·lusió en el club i en l'afició per tocar algun dia, a curt termini, el cel europeu. Ahir, i al quart intent –tercera final a quatre consecutiva i segon partit pel títol– es va fer realitat el somni. El Sinan Erdem Dome va bullir des de molt abans del salt inicial i va ser abduït per la bogeria col·lectiva quan va acabar el temps. Era el primer títol de l'entitat i també el primer d'un club turc. Per a Zoc, es tracta del novè en cinc equips. Una autèntica barbaritat.

A l'Olympiacòs, no li va servir ni el seu esperit indomable per competir pel partit. Va resistir com bonament va poder en la primera part, però en la segona, quan el rebot va abandonar-lo –19 a 8, amb només un d'ofensiu dels del Pireu–, va anar cedint terreny fins a abaixar els braços a la meitat de l'últim parcial, impotent.

Sense treva

La primera cistella del Fenerbahçe –esmaixada de Vesely a passada d'Udoh– va tardar quatre segons a arribar. Com en les semifinals, Kalinic i Udoh no només donaven sentit al treball defensiu, sinó que van fer-se presents en atac. El primer anotant (12 punts en el primer quart) i el segon assistint. El contrapunt el donava Spanoulis, que, per bé que va cometre dues faltes aviat, estava lúcid i va generar 15 dels 18 punts dels seus en el primer parcial, sobretot connectant amb Birch. Amb tot, no acabava de segellar el rebot defensiu i els turcs ho fan pagar (24-15, 9'). L'entrada de Milutinov va donar més consistència en aquest aspecte i, amb la segona unitat, l'Olympiacòs va fer-se més incòmode per al rival, tapant-li la fluïdesa i la circulació de pilota. Va ser bàsica la irrupció de Bogdanovic en aquesta fase (9 punts en el segon parcial) perquè els grecs, tot i no poder anotar a la pintura, tenien el suport del triple per llimar la diferència i arribar a l'equador ben vius (39-34).

Inassumible