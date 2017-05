L'Olympiacòs va ensenyar fa uns anys (2012 i 2013) que amb un bon grup de jugadors del país l'èxit era més accessible, i el Madrid (2015) i el CSKA (2016) van seguir-li l'exemple. Espanyols i russos van fer-ho amb un bàsquet de ritme ofensiu, amb possessions curtes i dinamisme, prioritzant l'atac. I amb plantilles llargues, amb moltes rotacions i amb jugadors grans que obrien el camp. I va Zeljko Obradovic i ho contradiu tot. I guanya, torna a guanyar. Amb molts milions, a poc a poc i amb lletra pròpia.

L'entrenador serbi va arribar l'estiu del 2013 i amb ell, nou fitxatges –només Kleiza i Bjelica eren de gamma alta. En el transcurs d'aquella primera temporada, Maurizio Gherardini va incorporar-se al projecte i a l'estiu del 2014 va concretar-se la primera gran inversió: nou fitxatges més amb gent com ara Vesely, Bogdanovic, Goudelock, Zisis, Hickman i Erden. Feia un any que Obradovic era al club i ja només quedaven dos jugadors de la plantilla que s'havia trobat. Dos de catorze. La segona despesa milionària va venir després de perdre la semifinal de l'Eurolliga a Madrid, nou noves incorporacions entre les quals Udoh, Antic, Sloukas, Kalinic, Dixon i Datome.

Amb ells, Vesely i Bogdanovic, jugant amb una rotació de vuit homes, un any més tard va perdre la final de Berlín en la pròrroga. No va haver-hi títol però el pla ja estava traçat: dels 80,3 punts i 81,8 per partit en les dues primeres temptatives, als 79,3 i als 76,6 (enguany) en les següents. L'Eurolliga d'Istanbul ha estat la segona part de la de la temporada passada: només dos fitxatges a l'estiu (Nunnally i Duverioglu) i dos amb l'exercici en dansa, un per entrenar (Bennett) i un per cedir-lo (Mintxev). Amb moltes lesions però persistint en les rotacions curtes, en el joc mesurat, de concepte i fonaments. Amb paciència, treballant per estar físicament en òptimes condicions a l'abril i el maig. Per estar a punt per arrasar.

El Fenerbahçe ha guanyat jugant molts minuts amb dos cincs junts (Udoh i Vesely), amb tresos (Datome i Kalinic) ocupant la posició de quatre per donar-los descans i amb tresos (Bogdanovic i Nunnally) fent de base, ordenant l'atac. I sempre des de la defensa, simplificada i ajustada per tres paios (Udoh, Vesely i Kalinic) que juguen a una altra cosa. Sense turcs, un d'ells (Mahmutoglu), l'únic jugador que queda de la primera plantilla d'Obradovic, de fa quatre anys.