“Hem de jugar dur i ser intel·ligents en atac”

De jugar 235 minuts (26 partits) la temporada passada a fer-ho en aquesta 656 (52). Marcus Eriksson (Uppsala, Suècia, 5/12 1993) està a punt d’acabar la seva tercera temporada sencera al primer equip del Barça i ho farà, en l’ACB, acreditant quasi 7 punts (64%, 45% i 90%) per partit. Ha tingut minuts [15 de mitjana], però amb discontinuïtat, un fet que segons ell no ha impedit que hagi millorat el seu joc.

Pocs aficionats creuen en l’equip i pensen que avui s’acabarà la temporada. Els entén?

Sí, jo i tots els companys els podem entendre. Els hem de convèncer a la pista i hem d’oblidar el primer partit. No podem parar-nos a donar voltes al fet que dissabte vam perdre. Hem de pensar que si avui guanyem al Palau tornarem a estar en una bona posició per accedir a la semifinal.

A València van sortir sense energia, en un primer partit de ‘play-off’ i a camp contrari. En els primers atacs van rebre cinc bàsquets amb quatre assistències.

Sí, però no penso que ens faltés energia, en la sortida, i crec més que vam tenir problemes amb el nostre atac. Ens va costar molt trobar un bon tir i bones posicions per anotar. I en defensa, tot i que ens van anotar després d’assistència, no ho van tenir fàcil.

És a dir, el 10-2 inicial s’explica per l’ofensiva blaugrana.

Tot és més fàcil si comences el partit anotant. Els punts et donen ritme i confiança. Òbviament la defensa és també molt important, només amb una cosa no guanyaràs contra aquests equips, però els punts et donen bones sensacions.

No començar igual serà un primer pas per aspirar al triomf. Què més han de fer per vèncer?

Hi hem jugat ja quatre vegades, contra ells, els coneixem, i hem de sortir tenint molt clar com juguen i què els agrada fer, què fa sentir més còmode els seus jugadors importants. Hem de jugar dur en defensa i estar preparats per incomodar-los i, pel que fa al nostre atac, hem de generar tirs fàcils. Hem de jugar millor en tots els sentits.

Han estat un mes amb només un partit per setmana, però contra equips treballats i que preparen molt bé els partits [Iberostar i València] no s’ha vist cap millora.

És difícil dir el perquè, però és un fet, sí. Tant el Tenerife com el València juguen molt bé i molt dur en defensa, i per això hem tingut problemes per poder jugar el nostre joc contra aquests equips. El que hem de fer és mirar què ha fet el València en defensa i llegir-ho en el partit, ser intel·ligents quan els ataquem.

Moltes declaracions de Bartzokas després dels partits denoten poca confiança en la plantilla. “Sembla que alguns jugadors s’han cansat de lluitar” o “sembla que hi ha molts jugadors fràgils emocionalment”, deia després de perdre a València.

(...) No sé què dir, la veritat. Personalment, tant si estem jugant bé com si estem jugant malament, intento ni mirar ni escoltar gaires coses. El meu enfocament és continuar treballant amb els companys i seguir la línia que marca el cos tècnic en els entrenaments. I amb tot això intento millorar cada dia.

L’entrenador parla molt però parla poc del joc. Té joc l’equip? Quin ha estat l’estil del Barça?

Sobretot ser molt durs en defensa i en atac intentar jugar amb molt moviment i atacar des de fora, passant-nos la pilota i intentar trobar tirs oberts.

“Aquesta temporada era per donar oportunitats als joves”, ha repetit sovint el tècnic. En el seu cas ha jugat el doble de partits i el triple de minuts que la temporada passada. Ha tingut oportunitats aquest any?

Si ho comparem amb l’any passat n’he tingut moltes més perquè la temporada passada es pot dir que gairebé estava fora. No jugava pràcticament gens i en molts partits ni tan sols era a la banqueta. Si ho mirem així, sí. Però és clar que és difícil fer-ho bé si en un partit jugues poc, en el següent jugues més, després una altra vegada poc. O si jugues més o menys segons la competició: poc en l’Eurolliga i més en la lliga... A vegades va per mesos: uns en els quals no jugues i d’altres en els quals sí. Per un jugador és difícil fer-ho bé sense continuïtat, però aquest ha estat el rol que he tingut aquest any i el que he intentat és fer-ho bé així.

Esmenta el rol. Realment ha tingut un rol en l’equip? Quin era?

[Silenci] El rol que he tingut... Quan he sortit a jugar he intentat ser dur en defensa i ser agressiu en atac per veure si trobava un bon tir, que és una de les meves millors qualitats. He intentat estar preparat encara que no tingués gaires minuts.

En els últims dos, tres mesos se l’ha vist amb més confiança, no tan insegur com en la primera meitat de temporada.

Sí, en els últims mesos m’he sentit millor. En aquest període sempre he tingut la sensació que entraria al partit i això et dona més seguretat i confiança en tu mateix.

És millor jugador del que era quan va començar la temporada?

Sí, crec que sí.

En?

En defensa, en el fet de ser més dur al darrere. Enguany pràcticament només he jugat de tres i he millorat la comprensió del joc des d’aquesta posició, també.

I posant més sovint la pilota a terra en el cinc contra cinc?

Ara en els partits potser s’ha vist més, però en anys anteriors ja ho havia fet. Per exemple al Manresa jugava més d’escorta, jugava moltes situacions des del pick and roll i ho feia molt més. Aquí potser no s’havia vist tant en els partits i ha pogut semblar que només tirava, però en els entrenaments no he deixat mai de fer-ho.

Per com ha anat la temporada, tant col·lectivament com personalment, és més fort des d’un punt de vista mental?

Segur, no en tinc cap dubte. Però ja la temporada passada i en fa dues, quan vaig tenir la greu lesió al genoll, havia passat per moments difícils. Tinc només 23 anys i espero que tot això em serveixi per al futur.

L’estiu passat el club va executar-li una clàusula i té contracte fins al 2018. El seu futur immediat és al Barça?

Tinc contracte i el que espero és continuar jugant aquí la propera temporada. Ningú del club m’ha dit res que indiqui que no serà així.

Després de tres estius treballant de manera individual, renunciant a la selecció (2014 i 2016) preparant-se per jugar al Barça o recuperant-se de la lesió (2015), els Hawks el volen ara per disputar la lliga de Las Vegas.

Tenen els meus drets i m’han fet saber que els agradaria que hi anés aquest proper estiu, tot i que encara no està definitivament del tot tancat. A veure què passa, però penso que seria una molt bona experiència per mi poder jugar la lliga de Las Vegas. I també anar amb la selecció, en els partits que tenim [Holanda, Bòsnia i Armènia] per classificar-nos per jugar després la classificació pel mundial. Per mi serà un estiu diferent, treballant en grup, i espero poder fer les dues coses.