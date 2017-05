Només hi ha un camí

No som ni al juny i el Barça Lassa ja està entre l’espasa i la paret, també en la Lliga Endesa. El propòsit d’esmena, verbalitzat tants i tants cops durant el curs, no ha aparegut mai. Tampoc ara que ja fa setmanes que tan sols juga un partit a la setmana. El d’avui al Palau (20 h, MD1) és un enfrontament sense xarxa. Una derrota abaixaria el teló d’un exercici per oblidar, amb altres fiascos com en la copa i, sobretot, en l’Eurolliga. Un triomf el mantindria viu, almenys fins dissabte.

El missatge d’ahir de Bartzokas en la prèvia va gravitar en la necessitat que a la pista i a la grada es remi en la mateixa direcció: “En la temporada, mai hem jugat com un equip, però espero que el Palau sigui positiu i doni suport als jugadors. És important; soc dels que creuen que això dona un plus.” El grec va remarcar, això sí, que els seus han d’oferir arguments en el joc: “No crec que sigui un problema d’energia. A València, la majoria van jugar per sota del seu nivell. No vam veure el Tomic real, el Rice real... El que hem de fer és jugar molt millor en tots els aspectes i mostrar desig per guanyar. Tenim potencial per fer-ho.”

Les xifres no acompanyen el vessant optimista. L’equip es planta a aquest punt de la temporada amb un trist 54% de victòries entre Lliga Endesa i Eurolliga, i està molt masegat pels problemes físics. Encara no hi seran Doellman ni Navarro, i la presència d’Oleson és dubtosa. L’escorta es va donar un cop molt fort al cap, dissabte a la Fonteta, i ahir va fer el primer entrenament de la setmana. Amb ell o sense, la pressió sobre l’equip és forta perquè ja són dos anys sense títols. Per postres, només ha caigut dos cops a quarts des que es va crear l’ACB, el 1983/84. L’últim, ja fa dotze anys, contra l’Estudiantes (1-3). De fet, en vuit dels nou últims cursos –ja amb el format de tres partits– havia resolt amb un 2-0 favorable la sèrie de quarts.

El València arriba a la cita amb molta cautela. En l’Eurocopa, va iniciar les sèries –també al millor de tres– amb triomf i dues les va resoldre en el tercer partit i l’altra va ser la desfeta en la final contra l’Unicaja. El que ha procurat tothom és no donar res per fet tot i el +22 del primer partit, i esperar “el millor Barça”. “El resultat de l’altre dia se’ns pot tornar en contra. Ens pot confondre i fer pensar que som molt superiors a ells, i no és així”, va dir Pedro Martínez. En els taronja, són baixa Van Rossom i Tobey.