El MoraBanc Andorra no té res a fer

El MoraBanc Andorra, molt feble en defensa, no ha tingut cap possibilitat de triomf (107-76) aquest vespre a Madrid en el primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off pel títol.

El conjunt de Joan Peñarroya, fidel als seus principis de joc, ha proposat un enfrontament amb molt ritme ofensiu, de possessions curtes, i si bé ha resistit l’empenta en el primer quart (25-19), no ha tingut prou consistència en el rebot per minimitzar l’encert dels de Pablo Laso, que si no han encistellat de primeres ho han fet de segones. Ja en l’inici del segon quart les diferències han fregat els 20 punts (37-21, 13’), i si bé els tricolor han frenat una mica l’anotació local (52-38 el descans), en el tercer període el partit ha quedat completament trencat. Ho ha fet per l’aparició de Randolph –14 punts en el quart, cap en la primera meitat– i per l’omnipresent Sergi Llull, que a deu minuts del final (81-56) ha anat a la banqueta per no tornar a jugar amb 15 assistències.

Demà divendres es jugarà el segon partit de l’eliminatòria al pavelló andorrà (20 h).