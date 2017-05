Factor segona unitat

Tot i que molts aficionats ja els donaven per morts i van anar al Palau Blaugrana amb la intenció d’abaixar la persiana d’aquest curs els de Bartzokas van reivindicar-se i van forçar un tercer partit demà a la Fonteta, on es jugarà les semifinals a cara i creu. La pressió ara passa al costat del València, que ja sap què és perdre un partit de màxima exigència i transcendència, com li va passar en la final de l’Eurocup contra l’Unicaja que li va costar el títol. Els blaugrana intentaran jugar amb el factor mental per enfonsar el cap de sèrie. I tot això gràcies a l’esperit de la segona unitat, liderada per un Renfroe de rècord secundat per Eriksson, Vezenkov i Diagné. El Barça es guanya el dret a somiar.

El matx va començar amb intercanvi de cistelles fins que es va arribar al 26-24. Però va ser llavors quan Renfroe va entrar per Rice i la temuda rotació aquesta vegada va sortir bé. Un parcial de 20-5 (46-29) amb un gran Claver. Renfroe va arribar al descans amb 12 punts i 15 de valoració i com a carta amagada. A ell se li van sumar no habituals com Vezenkov, Eriksson i Diagné sortint des de la banqueta, i això va permetre que els blaugrana dominessin amb molta autoritat. Els 49 punts anotats fins al descans eren una clara mostra que estava guanyant la partida al València, el segon millor equip defensor de l’ACB amb 74,94 punts de mitjana.

El tercer quart va començar amb un triple de Claver que llançava la diferència fins als 20 punts (52-32). I després del 70-53 Pedro Martínez va apostar per una defensa zonal 2-3 que inicialment li va donar resultat amb un parcial de 0-7 de sortida que va escurçar la renda (70-57). Després d’un dos més un de Sastre semblava (73-62) que hi podia haver partit, però la realitat és que els valencians mentalment ja no hi creien mentre els blaugrana, alliberats després de tanta pressió durant el curs, van començar a jugar còmodes, a anotar tirs de lluny i a mantenir la diferència amb molta facilitat. Bartzokas, que havia substituït Tomic quan va fer la tercera falta personal, ja no va tornar a situar-lo a pista reservant-lo per a la batalla que els espera. Es preveu que en el joc interior, amb la més que probable baixa de Diagné, la lluita serà desigual.

Eric Vila no s’ho perd