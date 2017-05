Calma efímera o convulsió

El FC Barcelona Lassa i el València juguen aquesta tarda (18 h, #0) una final especial, de premi menor per al vencedor i repercussions de pronòstic greu per al perdedor. Amb un triomf per cap en la sèrie, folgadament i a casa en tots dos casos, gestionar els mals moments del partit serà cabdal en la definició del resultat. Sense inspiracions, sense rebot i sense activitat defensiva no hi haurà possibilitats de triomf, però en un sentit o altre tot haurà de passar pel sedàs de l’emotivitat que acompanyarà els quaranta minuts que donaran accés a la semifinal del play-off –que en aquest cas començaria dimarts vinent.

L’interrogant des del punt de vista blaugrana és conegut de fa mesos i els dos primers partits de l’eliminatòria l’han tornat a constatar: serà capaç l’equip de jugar amb criteri, determinació i continuïtat en territori hostil? Va fer-ho dijous gràcies a l’excel·lent i inesperada resposta de la segona unitat, encapçalada per Alex Renfroe –la seva verticalitat ofensiva no estava prevista en el pla defensiu taronja– i Marcus Eriksson. Que les rotacions augmentin la velocitat de pas de l’equip és necessari per competir a la Fonteta, tant com ho serà el fet que abans els pals de paller de l’equip hagin deixat petjada.