El Barça Lassa cau a València i tanca un curs per oblidar (67-64)

El Barça Lassa ha posat el punt i final a una de les pitjors temporades que se li recorden, avui a València. L’equip hi ha posat orgull per contrarestar tots els problemes físics –a les baixes sabudes, s’hi han afegit les de Diagné i durant el partit, de Claver–, però no n’ha fet prou per vèncer a la Fonteta i accedir a semifinals. És el primer cop en dotze anys que li passa. El trist epíleg per una temporada tancada en blanc i en la qual no ha jugat cap final en els torneigs estatals (la copa i la Lliga Endesa), ni s’ha classificat per la final a quatre.

Si bé l’equip ha tornat a sortir tou i a remolc del rival (15-3, 5’), la millora defensiva –hi va tenir molt a veure la sortida de Renfroe per Rice, molt apàtic a la primer part– ha permès els de Bartzokas resistir la tibada del València i arribar vius a la mitja part, tot i els seus pèssims percentatges en atac. Els errors però eren per als dos costats (31-26).

Ni la irrupció amb força de Dubljevic ni tots els altres imponderables que li van aparèixer –una quarta falta prematura d’Oleson i la lesió de Claver, la rotació ahir de Tomic en la posició de cinc– han tombat el Barça Lassa, que ha anat aferrant-se al partit sense rotar més, i amb Rice (ara sí, prenent responsabilitats i anotant) i Tomic, de pals de paller. L’equip, també traient suc del fet que el rival, llevat de San Emeterio, estava com un flam, ha tingut possessions per situar-se per davant, però mai ha pogut assolir-ho. L’últim cop, amb un triple de Renfroe que ha sortit literalment de dins a 19 segons del final i 66-64 en el marcador. Rice, que acabaria com a màxim anotador (18 punts), ha tingut dos triples per forçar al final la pròrroga –el segon ja molt forçat–, però els ha errat. I l’equip ha abaixat la persiana del curs.