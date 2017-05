San Emeterio enfonsa el Baskonia

Fernando San Emterio va fer una exhibició en el seu retorn a Vitòria, on va jugar durant set temporades. El de Santander va ser el líder d’un València que va anar sempre a remolc i que va fer una gran remuntada final. A4:37 per a la conclusió els vitorians dominaven 77-70. Però els de Pedro Martínez van fer 0-8 (77-78 a 1:59 per acabar). En un final a cara i creu, primer un triple de Tillie va capgirar el matx (80-78) i després San Emeterio va respondre també des de 6,75 metres (80-81). Dos tirs lliures de Sastre (80-83) i Ledo hi posaven emoció (82-83). Els valencians esgotaven la possessió amb un tir forçat de Diot i l’última possessió era per al Baskonia. Larkin va tenir el tir guanyador en el darrer segon des de set metres però, molt forçat, va errar-lo. Els valencians assoleixen així el factor pista. Demà, segon partit, també a Vitòria.

