Claver, cinc mesos

No ha estat una temporada normal per al Barça Lassa. Més enllà del desgavell esportiu i de resultats, les lesions no han parat de castigar-lo. Des del primer dia fins al darrer.

Víctor Claver n’ha estat l’última víctima. L’aler pivot es va fer mal dissabte a València i, després de l’artroscòpia que li va practicar ahir a la tarda el doctor Joan Carles Monllau per solucionar la lesió al menisc extern del genoll esquerre, estarà cinc mesos de baixa. Es tracta d’un període important que, encara que hi hagi l’estiu pel mig, li condicionarà l’inici de la temporada que ve. Si es compleixen els terminis, no tornarà a jugar fins a finals d’octubre o principis de novembre, amb la competició ja en dansa. A més, també serà baixa en el pròxim europeu, que es disputarà del 31 d’agost al 17 de setembre. No ha faltat en cap cita amb la selecció espanyola des del 2009. Ja eren vuit estius seguits.

Irregular