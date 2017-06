Memòries d’Àfrica

Va arribar fa uns dies a Catalunya, de passada, abans de tornar a disfrutar a partir de la setmana que ve de casa seva, a l’illa de Menorca. Res a veure amb el lloc on ha desenvolupat la seva feina els dos últims cursos. A Luanda, capital d’Angola, Ricard Casas (1962) ha dirigit el Primeiro de Agosto, club militar, de propietat governamental i possiblement un dels més representatius al país. Per no dir el més representatiu. No era la seva primera experiència a l’estranger. En el tram final del 2014/15, va anar a Veneçuela i, després d’agafar el Toros de Aragua al pou, va estar a punt de dur-lo al play-off (del 4-10 al 17-19 final). “Un tècnic guanya experiència a qualsevol lloc, però a fora i enmig de la dificultat es pot créixer molt més. Perquè t’ajuda a adquirir una altra perspectiva, obrir altres vies de coneixement. El més important és no tenir prejudicis”, subratlla.

El bàsquet és el segon esport més popular d’Angola, rere el futbol. A més, el fet que els equips de la lliga es concentrin a la capital amplifica la rivalitat entre les aficions i limita el desgast en viatges. Casas equipara el nivell a “LEB Or o més”: “Hi ha una gran diferència entre els quatre primers i la resta. Però aquests equips, entre els quals hi ha el nostre, tenen molta competitivitat i disposen dels millors jugadors del país, la base de la selecció, una de les millors d’Àfrica [subcampiona actual]. El fet que no hi hagi èxode com en altres països fa que sigui la millor lliga del continent i amb salaris competitius en relació amb Europa, si bé la crisi del petroli i pròpiament del país ho està mitigant últimament.” I hi afegeix: “El jugador africà no és alt, però sí físic i resistent. Sap quan ha d’endurir el joc i aquest fet xoca amb el nivell d’arbitratge, que condiciona negativament per la seva poca regulació.”

Després de guanyar la lliga el curs passat, enguany va caure a quarts en la copa de campions d’Àfrica al Caire al desembre i en el campionat estatal va arribar fins a les semifinals. La trajectòria va estar condicionada per la marxa de Kirksay al desembre –“ell ho lligava tot”, destaca Casas del francès, que setmanes després aniria a l’Iberostar– i pels problemes físics: “Hem tingut hàndicaps, que no són excuses. Hem acabat amb sis peces menys que a l’inici i hem jugat amb molts júniors, que ens han ajudat molt. Estic satisfet, però perquè l’equip no s’ha trencat, sinó que ha continuat competint a bon nivell, sense perdre l’ambició.” Manny Quezada ha estat el millor, en l’apartat estadístic, al Primeiro de Agosto.

Sense contracte, Casas està obert a tot. “La propera temporada tinc com a prioritat entrenar, i és clar que m’agradaria tornar a Europa, a prop de casa, al màxim nivell competitiu. Em sento en el meu millor moment, més capacitat i preparat que mai.”