Randolph els guia a la final

El Madrid es va classificar ahir per la via ràpida i disputarà la final de l’ACB per sisena temporada consecutiva. Ho va fer amb patiment i gràcies a un Randolph que va aparèixer quan més tocat estava el seu equip (52-43 a 11:15 del final). El nord-americà es va multiplicar tant en defensa (4 taps) com en atac (12 punts decisius) i va desencallar un equip que no va trobar la millor versió de Llull (1/9 triples) i li va costar anotar tot el partit. Sort en van tenir els de Laso que en el darrer van ser sòlids i van deixar el rival en un lamentable percentatge d’encert en tirs de dos 12/40, un 30%) que li va impedir poder forçar el quart partit també al Martín Carpena.

El matx havia començat amb la baixa d’Omic per lesió i amb Nedovic suplent amb molèsties. El serbi va estar molt ben defensat en tot moment, amb la defensa tancant-se quan penetrava. En el primer temps els blancs no van anotar el primer triple fins al desè llançament de 6,75 metres i sempre va anar a remolc (33-31 en el descans).

La sortida de vestidors va servir per veure un Unicaja sòlid que tenia sota control els blancs. Però després del 52-43 va aparèixer Randolph per guiar el seu equip i fer un parcial de 4-16 que va servir per capgirar el resultat (56-59). Amb els malaguenys ja al darrere els errors en algunes accions decisives van acabar de decantar la balança.