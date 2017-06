El Barça Lassa fa fora Bartzokas

Encara que s’ha volgut recalcar que la decisió “es va prendre ahir”, ja feia força dies que Georgios Bartzokas estava sentenciat. El tècnic grec, a qui encara li restava un any de contracte i un segon opcional –i, se l’indemnitzarà per rescindir-lo–, ha deixat de ser entrenador del Barça Lassa, tot just un any després d’arribar al càrrec. No hi ha hagut un únic factor per prendre la decisió si bé el principal han estat els resultats. En les tres competicions de pes (Eurolliga, Lliga Endesa i copa) no ha flairat cap final. Amb ell també se n’anirà el seu assistent de confiança, Christos Pappas.

El club blaugrana no va anunciar el nom del seu relleu, però van donar el perfil desitjat: “Un tècnic que lideri i ens porti als objectius els propers anys”. I més enllà d’això, el que es vol és que s’incrementi “l’exigència a tots els nivells en la secció”: “Des que vam arribar tot era molt pla. Hi havia setmanes que no sabies si havíem guanyat o perdut”, va dir Nacho Rodríguez. L’executiu, precisament, guanya pes a partir d’ara en l’organigrama de la secció. Des d’ahir, a les seves funcions com a mànager de secció s’hi afegirà els de la parcel·la esportiva. Això suposa la relegació de Rodrigo de La Fuente, que en aquest curs havia estat el mànager esportiu i el responsable del fitxatge de Bartzokas i de la confecció de la plantilla.