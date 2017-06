Bona part de la roda de premsa va donar voltes sobre un mateix tema: el model. El model que a l’estiu va presentar el Barça com a pal de paller i que nou mesos després no s’ha complert el que es predicava. El director d’esports professionals del Barça, Albert Soler, va voler deixar clar que el club manté la mateixa idea: “El model no ha fracassat, però potser no s’ha aplicat bé. Els socis i els aficionats estan decebuts, i des del club volem reconduir la situació per tornar a tenir un Palau Blaugrana il·lusionat.” Soler va tornar a comparar el que es vol fer a la secció de bàsquet amb el que es fa en el futbol i en les altres seccions del club, i diu que el camí està marcat: “No ha sigut una bona temporada del primer equip, però volem continuar insistint en el model del club. El model funciona, no ha fracassat.” En aquest sentit va treure responsabilitat als directius i va passar directament les culpes al tècnic Georgios Bartzokas quan va parlar de la presència de joves en el primer equip: “En el Barça no hi ha anys de transició, quan parlàvem de l’aposta dels joves no ho dèiem per Vezenkov o Eriksson sinó per jugadors del Barça B (LEB Or) o del júnior.” En aquest sentit un dels punts que també van servir per justificar l’adeu de Bartzokas, més enllà, lògicament, dels resultats, és que no podien dir al tècnic qui havia de jugar: “No era la persona adequada per conduir el model, no s’ha fet com el club exigia.”