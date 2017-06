Els Warriors acaricien el títol (113-118)

O els Cavs fan una autèntica heroïcitat –impensable ara mateix– o la final d’enguany de l’NBA està vista per a sentència. Els Warriors han donat una estocada gairebé definitiva a la sèrie final després d’imposar-se a Cleveland (113-118) i situar el 3-0, que mai ningú ha remuntat en la història de la competició. A tot això, continua la trajectòria impol·luta en el play-off dels californians (15-0), que la matinada del divendres al dissabte disposaran de la primera oportunitat per emportar-se el títol.

Per bé que els Warriors han marcat la pauta en els dos primers quarts, amb la seva verticalitat, els Cavs els hi han pogut mantenir el pols. A la seva pista, amb l’alè de l’afició, són uns altres i, recolzats primer en LeBron i després en Irving –tercer quart increïble del base en l’1x1–, han entrat en l’últim quart per davant (94-89). I, tot i el cansament cada cop més notori de les seves dues estrelles, feia tot l’efecte que els campions s’endurien el triomf, després d’un triple de JR Smith (113-107 a 3:09 del final). Però, els Warriors tenien la darrera paraula. En especial, Kevin Durant que ha situat el seu equip per davant en el darrer minut, gràcies a un triple de gel en transició amb LeBron al davant (113-114 i 45 segons). La defensa visitant s’ha ajustat bé perquè ni LeBron ni Irving traguessin avantatges en els últims atacs i el partit ha acabat amb un parcial de 0-11, que ha fet emmudir el Quicken Loans Arena.

Un cop més, Kevin Durant ha estat el millor dels Warriors, amb 31 punts i 10/18 tirs, si bé també ha tingut el recolzament de Klay Thompson (30) i Curry (26). En els Cavs, LeBron s’ha quedat a una assistència del triple doble –39 punts amb 15/27 tirs de camp, 11 rebots i 9 assistències– i Irving ha anotat 38 punts.