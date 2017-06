Palau, llegenda viva

Laia Palau es va convertir ahir en la jugadora amb més partits internacionals del bàsquet espanyol femení amb 259 enfrontaments. La barcelonina, que va jugar 25:37 minuts, va superar així un altre mite, Amaya Valdemoro (258), i Marina Ferragut (253). Palau, però, no ho va poder celebrar amb una victòria, tot i que era un partit intranscendent, perquè les de Lucas Mondelo ja estaven classificades matemàticament com a primeres de grup. El tècnic de l’Hospitalet de Llobregat fins i tot va donar descans a la gironina Marta Xargay, que arrossegava molèsties en un peu. Curiosament, la selecció espanyola va perdre contra l’equip amfitrió, una selecció de la República Txeca que es va acomiadar del torneig després d’haver perdut contra Ucraïna i Hongria en les dues primeres jornades.

La selecció espanyola disposarà ara de 48 hores de descans per preparar l’emparellament de dijous de quarts. El rival sortirà de l’eliminatòria que juguen avui Sèrbia i Letònia, amb les sèrbies com a favorites. Ja estan classificades per als quarts Bèlgica, Turquia i França. Jugaran els duels previs: Hongria-Itàlia, Rússia-Grècia i Ucraïna-Eslovàquia.