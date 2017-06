Un base per començar

El Barça Lassa ja ha lligat el primer reforç per al nou projecte, encapçalat per Sito Alonso. Es tracta de Thomas Heurtel, un base occità (1,89 m, 1989) amb grans aptituds en atac, sobretot per generar joc per als companys, i que arriba lliure després que se li acabés ara el contracte amb l’Anadolu Efes. L’acord és per les dues properes temporades, i està únicament supeditat a la revisió mèdica.

La direcció de joc va ser un niu de maldecaps en tot el curs passat al club blaugrana. I no només pels problemes físics, sinó perquè el base més pur que figurava en el roster era Rice. Es va intentar corregir el mal amb pedaços amb la temporada iniciada (Renfroe, Munford), però ja era massa tard. La parcel·la esportiva, comandada ara per Nacho Rodríguez, va veure de seguida aquest dèficit i, per això, s’ha mogut de pressa perquè no li tornés a passar el mateix.

Madur

“Molt orgullós i feliç de formar part i vestir la samarreta d’un gran club com és el Barça”, va escriure en el seu compte de Twitter un cop es va anunciar la contractació. A Heurtel li han recordat ràpidament la foto que va penjar fa un any en el seu compte d’Instagram vestit amb una samarreta del Madrid de futbol, i que ha esborrat. A banda de l’anecdotari, es tracta d’un element amb un recorregut sòlid ja al màxim nivell i sis cursos seguits en l’Eurolliga, en el qual va ser el màxim assistent el 2015/16 (7,92). Això sí, pren riscos, fet que li costa força pilotes perdudes. A banda de la creativitat, sobresurt per la seva mà des de l’exterior –tot i el 33,7% en triples de l’últim curs, té un 38% llançant-ne tres de mitjana en la màxima competició– i també la fiabilitat del tir lliure. En l’últim exercici, 86,7%, el seu sostre personal. Format en les categories inferiors del Pau Ortès, el seu nom va emergir l’estiu del 2010, quan va ser triat MVP de l’Eurocamp a Treviso. Allà hi havia Juan Llaneza, que en va prendre nota –era el director esportiu del Sevilla– i dos anys després en demanaria la cessió al Baskonia, fet que no s’acabaria produint. El director de scouting blaugrana ara l’ha pogut fitxar, en la plenitud de la seva carrera. El base occità té el plus que coneix a la perfecció també la Lliga Endesa del seu pas per Alacant i el Baskonia. De Vitòria, en va marxar el desembre del 2014, mig any abans que se li acabés el contracte. Una decisió per treure’n rèdits econòmics, com va succeir amb el traspàs a l’Efes. Heurtel també és assidu els últims estius a la selecció francesa absoluta.

Els bases