“Veurem quin rol tindré”

Thomas Heurtel, el primer fitxatge del Barça Lassa 2017/18, no s’ha fet esperar. El base occità va ser ahir a les instal·lacions blaugrana, on va passar la revisió mèdica de manera satisfactòria i ja és, a tots els efectes, jugador del Barça. L’anècdota va ser quan es va trobar al mateix espai on passava la revisió el seu nou company Víctor Claver, que està fent recuperació després de passar pel quiròfan. Els dos jugadors es coneixen d’haver-se enfrontat en diverses ocasions. Heurtel arriba disposat al que faci falta, i va reconèixer haver mantingut una conversa amb el nou responsable general, Nacho Rodríguez, que li va transmetre el seu paper rellevant al Barça del curs vinent tot i explicar que encara no sap què és el que li demanarà Sito Alonso: “M’agrada anotar i fer assistències, i en els dos perfils em sento còmode. Veurem quin rol vol l’entrenador de mi a l’equip.” La presentació oficial d’Heurtel està previst que es faci abans de començar la pretemporada, però no aquests pròxims dies. És la fórmula que també es va seguir el curs passat.

Pel base internacional de la selecció francesa, el seu salt al club blaugrana arriba en un bon moment després de viure l’experiència a Istanbul: “És un repte molt gran, perquè estava a Istanbul, però és un club molt diferent, penso que a l’Efes he fet dues grans temporades.” Finalment, va valorar les seves anteriors etapes a l’ACB: “Soc molt més madur que quan vaig estar a Alacant, perquè era molt jove, i a Vitòria van ser tres anys molt difícils però a la vegada exigents, i em van ajudar a créixer.”

Pendents de Vives