Abassegadorament

Que el cinc que acabés a la pista el formessin Leo Rodríguez, Conde, Sánchez, Romero i Gil –les cinc menys utilitzades per Mondelo– deixava ben clara la suficiència amb què Espanya va superar ahir l’escull belga. Un equip que havia arribat a semifinals imbatut i amb el millor atac del torneig (70,8) va veure’s emmanillat des del principi per una defensa magnífica de la selecció espanyola que no només li va treure el ritme ofensiu, sinó que va anul·lar l’impacte de la seva parella interior (Wauters i Meesseman). Entre totes dues, 9 punts i 4/14 tirs de camp.

La victòria assegura un altre metall –el cinquè seguit en grans tornejos amb quatre finals–, si bé avui hi ha la possibilitat d’arrodonir-ho amb l’or. El rival en la final (20.30 h) és França, a qui ja va derrotar en la final del 2013. En l’última edició, la del 2015, les franceses van imposar-se en les semifinals, per bé que perdrien després la final contra Sèrbia.

Les pèrdues