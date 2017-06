L’èxit com a hàbit

No és el primer cop que ho assoleix –ho havia fet també el 1993 i el 2013, i curiosament contra el mateix rival–, però no havia exhibit mai tanta autoritat. Igual que a quarts i semifinals, Espanya va ser un cicló inabastable i la seva defensa va empetitir una selecció del nivell de França, no oferint-li ni una sola escletxa d’esperança.

El títol alimenta encara més un cicle irrepetible. I és que, des que Lucas Mondelo se’n va fer càrrec el 2013, ja són cinc medalles seguides: dos ors i un bronze europeus i la plata olímpica i mundial. Una reiteració en l’èxit que, aquesta vegada, ha tingut, a banda del tècnic, quatre catalanes (Palau, Cruz, Xargay i Domínguez).

Accelerant