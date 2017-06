S’ho replanteja

Qui porta el bàsquet a la sang és capaç fins i tot de canviar d’idea. Això és el que li està passant a Laia Palau, que va anunciar que aquest era el seu últim campionat amb Espanya. Però després de com s’ha sentit –ha jugat una mitjana de 21 minuts en moments importants–, de com han guanyat –han arrasat–, de l’ambient que ha viscut i el fet que el curs vinent el mundial sigui a Espanya li va fer dir això ahir quan va aterrar a Madrid procedent de la República Txeca: “Amb aquest ambient que hi ha a l’equip i guanyant, és molt difícil renunciar a aquestes coses.” La barcelonina va afegir: “Encara és aviat i ja veurem què faig, però no tanco la porta a res.” Als 37 anys, després d’haver igualat Pau Gasol i Felipe Reyes en medalles (10) i d’haver superat el nombre de partits internacionals (262) que tenia Amaya Valdemoro, Palau es veu obligada a replantejar-se el futur.

Recollida de signatures

L’eufòria desfermada entorn a la selecció espanyola ha fet que ahir s’obrís una pàgina per demanar a Laia Palau que no es retiri. La catalana marxa al Dandenong Rangers Jayco de la WNBL de la lliga d’Austràlia, una competició menor però que li ha de servir per veure la vida des d’un altre punt de vista: “Marxo al setembre cap allà perquè la lliga comença a l’octubre, necessito un nou format de bàsquet, que no sigui Eurolliga i no vull ser la Laia Palau jugadora dels últims anys. Veurem que em demana el cos. M’escoltaré i decidiré què vull fer.” Tot i que Palau és una boja del bàsquet, té molt clar que hi ha més coses a la vida: “El meu futur és una mica ganes de fer un pas enrere i provar altres coses.” La jugadora catalana, que enguany ha jugat a Praga, és ambiciosa: “Només he guanyat una vegada una medalla d’or [2013] i han passat quatre anys, però un no s’ha de cansar mai de guanyar.” I té molt clar el que vol: “Ara necessito vacances i, sobretot, fa temps que vaig al dia a dia sense pensar més enllà i, de moment, m’ha sortit molt bé.”

Audiències rècord