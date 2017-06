L’amnèsia de Slaughter

Quan Marcus Slaughter va admetre dimarts que el seu passaport –presumptament fals– de Guinea Equatorial li va ser entregat per un empleat del Real Madrid, a més d’un li va venir la temptació de començar a especular amb la possibilitat que el club blanc fos desposseït de la lliga i la copa que va guanyar amb Slaughter a la plantilla al costat de Facu Campazzo i Gustavo Ayón. Tres estrangers, quan només se’n permetien dos.

Segons fonts properes al cas consultades per aquest diari, la realitat és a hores d’ara molt distant, sobretot per la mateixa declaració de Slaughter. Dir que el passaport li van entregar a la seu del club però no identificar qui l’hi va lliurar és establir un tallafocs en la investigació i fa pensar en una estratègia pactada entre advocats del jugador i el club que, en tot cas, si pot deixar algú en mala posició és a l’agent de Slaughter, Julián Aranda, delegat a l’Estat espanyol de Beobasket, l’agència que talla el bacallà al màxim nivell a Europa.

Slaughter també va admetre haver pagat 35.000 euros. No li va semblar una quantitat exagerada i, probablement, creia que servia per agilitar la tramitació sense ser conscient que podia estar cometent un delicte. De la seva declaració de dimarts –sense assistència de cap lletrat–, se’n podria derivar que el jutge citi a declarar –de moment com a testimonis– tant el Real Madrid com el representant del jugador i, potser més endavant, els funcionaris guineans responsables de l’expedició de passaports. A finals del 2015 l’ambaixadora de Guinea a Madrid va considerar fals el passaport, però seria pertinent que ho argumentés en seu judicial.

És aquest fil el que vol estirar el jutjat penal que investiga el cas, de moment per falsedat documental. Un cas sobre el qual tant l’òrgan disciplinari de l’ACB com el Tribunal d’Arbitratge Esportiu espanyol (TAD) van llançar terra.

El Barça s’ha personat en la causa com a part perjudicada. És clar, va perdre les finals de lliga i copa contra el Madrid, i si els blancs són desposseïts dels títols, podrien recaure en el club català. Però, per què no ha fet el mateix el Madrid quan, si es demostra que el passaport era fals, estaria en risc de perdre els títols? Tot fa sospitar –i ho corroboren les fonts a què ha tingut accés L’Esportiu– que si el Madrid no s’ha personat és perquè, o bé n’estava al cas o bé era un dels actors de la trama. Però novament la declaració de Slaughter no permet obtenir més que indicis i no del tot concloents.

Hi ha, però, un altre actor, l’associació de jugadors (ABP), que ha donat instruccions als seus advocats que portin l’assumpte fins al final. No tant per obtenir una sentència condemnatòria –que si arribés, podria ser recorreguda a l’Audiència de Madrid i al Suprem i no seria definitiva fins d’aquí a uns anys– com per aconseguir una millora en els mecanismes de control, com ja es va aconseguir anys enrere amb els matrimonis de conveniència. Perquè, d’altra banda, és una realitat que a l’ACB –que té delegada la tramitació de llicències– se li van colar dos passaports amb el mateix número.